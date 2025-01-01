Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) информира българските потребители, че Европейската комисия е потвърдила предприетата от френския надзорен орган ANFR предпазна мярка по отношение на модела iPhone 12 (A2403).

Решението е прието на 19 август 2025 г. с Решение за изпълнение (ЕС) 2025/1760, което постановява, че действията на Франция за ограничаване на пускането на пазара на устройството са обосновани. Причината са резултати от измервания на специфичната степен на абсорбция (SAR) – показател, измерващ нивото на радиочестотно излъчване, абсорбирано от човешкото тяло. При определени условия тестовете показали превишаване на допустимите лимити, определени в европейското законодателство.

В отговор Apple е разработила и тествала софтуерен ъпдейт, който намалява стойностите на SAR до безопасни нива и осигурява съответствие с нормите. Според официална информация на компанията, актуализацията е достъпна за всички потребители в Европейския съюз от 16 септември 2025 г. и може да бъде инсталирана чрез обичайната система за обновяване на iOS.

ДАМТН препоръчва на всички български потребители на iPhone 12, модел A2403, незабавно да инсталират софтуерния ъпдейт, за да гарантират пълно съответствие с нормативните изисквания и безопасна употреба.

При въпроси или съмнения гражданите могат да се обръщат към оторизираните сервизни центрове на Apple в България. Агенцията посочва, че продължава да следи внимателно случая и поддържа координация с Европейската комисия и националните регулатори в ЕС.