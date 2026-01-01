Млекопроизводителите нямат нищо против да се увеличи цената на млякото. Това заяви пред журналисти министърът на земеделието Пламен Абровски.

Количествата, които влизат отвън в България и подлежат на контрол, са минимални. „От БАБХ заявиха, че от 1 януари до 1 юни са влезли 7,5% от общото мляко отвън, Така че в България за момента мляко има и аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол и то 100%“, разясни Абровки.

БАБХ въвежда 100% контрол на вносното мляко

„Няма извиване на ръце на производителите, а има контрол. От страна на веригите, ако има извиване на ръце, законът вече е в сила и ще го приложим в цялата му сила, ако има нелоялни практики“, коментира още той.

По думите му „оттук нататък ще бъдат безкомпромисни за всеки един случай, когато някой се опитва да прилага нелоялни практики спрямо българските земеделски производители“.

Относно случая „Баба Алино“ министърът на земеделието заяви, че МЗ е била единствената държавна институция, които е имала възможност да премахне незаконното ограбно съоръжение.