Официално откриха хеликоптерната площадка в двора на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин. Площадката е предназначена за обслужване на полети на хеликоптери за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Гости на церемонията бяха министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, неговите заместници Борислава Борисова и Румен Лилов, председателят на Общинския съвет Светослав Славчев, ръководителите на Районната здравноосигурителна каса, Регионалната здравна инспекция, институции.

Видинският митрополит Пахомий отслужи водосвет. Лентата беше прерязана от министър Силви Кирилов и директора на болницата д-р Ивета Найденова.

БТА

В съвременната медицина има състояния, които налагат действия в един времеви отрязък, който наричаме „златен час“, каза министърът на здравеопазването. Той допълни, че това изисква точна и бърза диагностика, подготовка и логистика, за да може пациентът в това часово време да попадне в правилния център, за да се проведат мероприятия, които са животоспасяващи и правят живота му след инцидента изключително ползотворен.

Обнадежден съм и знам, че всички граждани заслужават не само качествена, но и навременна медицинска помощ. Мисля, че с днешния акт този процес на навременност ще бъде съвсем категоричен. Остава да го направим и устойчив, в което съм убеден, подчерта министър Кирилов.

Този ден поставя ново начало в спешната медицинската помощ в област Видин. Чрез това летище нуждаещите се хора ще имат възможност за бърз достъп до високоспециализирана медицинска помощ, каквото на нивото на нашата болница не би могла да бъде осигурена, отбеляза д-р Найденова и благодари на всички, включили се в реализирането на този проект.

Когато гледаме в една посока, има и позитивен резултат в полза на всички, каза директорът на видинската болница. Нека всяко кацане и излитане от това летище е символ на надежда, на качествена медицинска помощ и повече спасени животи.

"За здравеопазването в област Видин и за областната болница най-ценното са хората, които работят в нея. Това са утвърдени специалисти с много стаж, опит и познания. От друга страна се радвам, че в последните една-две години дойдоха доста специализанти, които са бъдещето на здравеопазването", подчерта д-р Найденова.

По думите ѝ изграждането на болничното вертолетно летище е финансирано със 120 хил. лева от Министерството на здравеопазването, като са изразходени и 80 хил. лева за допълнителни работи. Подадена е апликационна форма към министерството за допълнителни средства за осигуряване на нощни кацания и излитания, уточни д-р Найденова.

До сега новоизградената хеликоптерна площадка е използвана при два случая на транспортиране на пациенти до столични болници.