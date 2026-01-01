Движението на влаковете в участъка между Бойчиновци и Мърчево, част от железопътната линия Мездра – Видин, е преустановено от 10:10 ч. днес, след като бърз влак е ударил лек автомобил на железопътен прелез.

Инцидентът е станал с бързия влак, пътуващ от Мездра за Видин. По информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) автоматичната прелезна сигнализация е била редовно задействана, със звуков и светлинен сигнал.

Аварийни екипи на НКЖИ са на мястото на инцидента.

Създадена е организация за превоз с автобуси на пътниците от засегнатите влакове.