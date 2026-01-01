В страна, известна с дългото си работно време и хроничното недоспиване, десетки японци се включиха в необичайно състезание — кой ще успее най-бързо да се отпусне и да заспи дълбоко.

Състезанието в Токио, наречено „Matt Race“, е организирано от производител на матраци. Участниците бяха оборудвани с устройства за проследяване на съня и се излежаваха върху удобни матраци, като имаха до 90 минути, за да покажат колко бързо и качествено могат да заспят. Наградата за победителя е над 2 милиона йени — около 14 000 долара.

„Япония често е описвана като страна, в която хората, които са изключително трудолюбиви, страдат от недоспиване“, каза Риичиро Накама, творчески директор, ръководил организацията на състезанието.

В затъмнената зала участниците спяха с монитори, прикрепени към главите им. Някои дори се бяха прегърнали плюшени играчки в леглата си.

„Като превърнем съня в подобно събитие, можем да накараме хората да спят заедно и да насочим повече внимание към значението на съня“, каза Накама.

Според данни на ОИСР през 2021 г. японците са спали средно по 7 часа и 24 минути на денонощие — най-малко сред населението на държавите от организацията. Сред причините експертите посочват дългото работно време, продължителното пътуване до и от работното място, както и активния нощен живот.

„Всичко приключи за миг. Почти ми се иска да бях могла да поспя още малко“, разказа пред AФП 32-годишната участничка Чисато Хонда.

„Беше едно наистина приятно състезание“, добави тя.

Победителят беше определен според това колко бързо е заспал и колко дълбок е бил сънят му.

Победителката, която представи себе си единствено с прякора Суимии, заяви, че възнамерява да използва наградата, за да сбъдне плановете си да заживее сама.

„Искам да живея сама, така че мисля да използвам парите за разходите по преместването“, каза тя.

Но това не е всичко. „Искам и легло като на принцеса, така че вероятно ще си купя такова“, добави победителката.