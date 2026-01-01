50-годишна жена от исперихското село Хърсово е подала сигнал за домашно насилие, след като мъжът, с когото живее на семейни начала, ѝ нанесъл удари с юмруци по главата.

Сигналът е получен около 1:25 ч. на 13 октомври в Районното управление в Исперих. За извършеното насилие е задържан 41-годишният мъж, който е криминално проявен и осъждан.

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На пострадалата е предоставена информация за правата ѝ по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

По случая е започнала проверка.