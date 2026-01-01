Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,4 процента от общото количество електроенергия (765 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2 процента (150 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (39,4 процента), Хърватия (37,7 на сто) и Литва (31,5 процента). В България делът е 1,6 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (189,1 гигаватчаса), Франция (112 гигаватчаса) и Финландия (71,7 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,1 гигаватчаса.