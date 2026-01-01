Счетоводител е присвоил неправомерно 450 000 евро, собственост на две дружества във Враца. Длъжностното лице е задържано за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

Присвояването е установено след оперативно-следствени действия на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при областната дирекция. Деянието е извършено за кратък период през 2026 г.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Разпоредбата предвижда наказание до осем години лишаване от свобода за длъжностно лице, което присвои чужди пари, поверени му да ги управлява или пази. Съдът може да постанови и конфискация на имущество, както и лишаване от право да се заема определена длъжност или да се упражнява определена професия.

Работата по случая продължава.

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Според отчета на ОДМВР – Враца през 2025 г. са регистрирани 43 документни измами – с 10 по-малко спрямо предходната 2024 г. През миналата година са разкрити 19 от регистрираните измами, както и още 16 случая от предходни периоди.