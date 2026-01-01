Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира липсата на кворум в Народното събрание и новите атаки по кораби в Черно море.

"Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Кой й нареди да постави подписа", каза той.

По думите му позицията на КСНС е незаконно приета, тъй като е имало липса на кворум. "Нищо България не каза и това отново се случи", каза Пеевски.

"Колкото и да тичат днес сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент", завърши той.