Двама братя са задържани, след като пребили свой съгражданин с дървена дръжка на брадва на паркинг пред магазин в Ихтиман.

Сигналът за пострадалия мъж е получен около 20:10 ч. снощи в Районното управление в града. На място незабавно са изпратени полицейски служители.

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При сбиването двамата братя нанесли удари с дървената дръжка по тялото на мъжа. Той е настанен в болница с фрактури на носните кости, предмишницата и пръст на едната ръка, както и с разкъсно-контузни рани по главата. Няма опасност за живота му.

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Извършителите са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.