ДПС анстоява да бъде разктира "истината за схемата с мантинелите, порочните връзки и корупционни практики, както и разкрития за това дали е осигуряван политически чадър над обвързаните в корупционните схеми".

Парламентарната група на ДПС е внесла предложение Народното събрание да изслуша вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно скандалните разкрития и съмненията за корупция при обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели. От партията искат яснота и относно "порочната методика на индексация по договори за обществени поръчки с индекси, надхвърлящи 160% от стойността на договора, и за оказания натиск за монтиране на мантинели без договор, поръчка и без необходимите сертификати от Шишков върху изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев и последвалата му оставка".

Министърът на МВР Иван Демерджиев пък е призован от ДПС да отговори на следните въпроси, както става ясно от прессъобщение на партийния пресцентър: "Дали е извършена проверка на честите посещения на един от съветниците на министър -председателя Румен Радев в Ловното стопанство край Девин, както и в хотелите, собственост на Николай Иванов, известен публично с прякора „Ники Мантинелата“, собственик и на фирмата „Юпитер 05“ АД, който е един от монополистите, чиито фирми са договаряли поръчки за над 900 млн. лева или е задействан “политически чадър”, под който са прикрити деянията на властимащите и близките до тях фирми".