Петър Витанов от „Прогресивна България“ определи случилото се с новите атаки с дронове по кораби в Черно море като "абсолютно недопустимо и неприемливо".

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Тук трябва общоевропейски отговор, докато тази война продължава. И 99 дрона да спрем, стотният ще удари. Ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове, сега мисля, че това се потвърждава", обясни Витанов и припомни, че премиерът Радев ще повика руския посланик.

Витанов каза още, че в момента тече Съвет за сигурност към Министерски съвет. Той бе запитан дали страната ни разполага със защита от такива дронове. "Страната ни не разполага със защитата, която вие смятате, че трябва да имаме. Самата Украйна не разполага с антидрон защита, самото Русия също не разполага", обясни той. По думите му въпреки стотиците милиарди инвестиране в дронове и антидронове защити, няма ефективно справяне с дронове.

Той обясни, че има програми на НАТО за защита на Източния фланг и защита на Черно море, в които България участва. "В постоянен контакт сме, следваме изцяло протокола на НАТО, днес ще има разговора между премиера и Марк Рюте", каза Витанов.