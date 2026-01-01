Възрастна жена пострада след забележка във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден от "Спешна помощ", след като при тях е постъпила 72-годишна жена с фрактура на ръката.

Жената, прибирайки се към дома си, пред гараж на жилището си, е видяла непознат мъж, който правил боклук с пуканки.

Направила му е забележка, след което била настигната и блъсната от него. Мъжът се отдалечил, а при падането жената е наранила ръката си.

Установена самоличността на извършителя - 42-годишен мъж. Той е настанен за лечение в Център за психично здраве.