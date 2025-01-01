В свят, в който социалните мрежи често определят темпото и представите за успех, грим индустрията не прави изключение. Лайковете, филтрите и бързата слава могат да създадат илюзия за лесен път, но зад истински утвърденото име стоят години практика, дисциплина и непрестанно учене. Срещаме се с Ива Петкова от Велико Търново – майка, гримьор, ментор и вдъхновител. Тя доказва, че постоянството и любовта към професията могат да превърнат и най-големите трудности в трамплин към успеха.

„Налагат се много обработки и липса на реалност…“, казва Ива, когато говорим за днешния Instagram ефект върху грим индустрията. Тя обаче е категорична: „Най-стабилната реклама при работа с клиенти е от дума на дума и това, мисля, че ще си остане винаги, въпреки фотошопа и филтрите.“

От първите опити до професия с авторска техника

„Още от ученичка обичам гримирането и винаги ми е носило спокойствие, така е до ден днешен“, споделя тя.

Официално открива грима като професия, след като взема решение, че иска да работи това, което най-много любителски харесва и експериментира с него. Захвърля всички други опции и се концентрира единствено върху усъвършенстването си.

Ива

Предизвикателствата, признава тя пред Dariknews.bg, са постоянни: „Да вярваш сам в нещо, в което само една твоя приятелка вярва, е доста трудна задача. Да доказваш себе си от кръгла нула, да стартираш със скромни продукти и обикаляне по адреси е голямо предизвикателство“, разказва Ива.

Баланс между майчинството и кариерата

Когато започва своята кариера, дъщеря ѝ Габриела е само на 7–8 години. „Тя беше най-прекият ми модел, който изтърпяваше всичките шантави неща, които пробвах“, споделя с усмивка тя. Професията дава на Ива гъвкавостта да бъде и майка, и професионалист, но тя подчертава: „Голям принос имат и родителите ми, които помагаха винаги".

За ценностите, които е предала на дъщеря си, казва: „Животът не е лесен, когато отглеждаш сам дете, развиваш се и в същото време искаш да му дадеш правилен стремеж в живота. Радвам се, че към днешна дата виждам в Габриела отговорна млада жена, с богата ценностна система, трудолюбива и амбициозна да се развива.“

Ива

Днес Габриела работи заедно с майка си вече четвърта година. „Отделно има и свои интереси пак в тази сфера на красотата… В същото време учи две висши образования и има свои амбиции и планове за развитие“, споделя щастливата майка.

Младите, социалните мрежи и индустрията

„Когато аз стартирах, беше актуално да имаш Фейсбук страница, за да достига работата ми до повече хора“, казва Ива.

Днес, обяснява тя, фокусът е върху Instagram и TikTok, но с цената на реализма: „Много се налагат обработки и липса на реалност на изработката на гримьора… така във времето се редуцират всички бързащи да станат популярни гримьори.“

Според нея успехът изисква баланс: „Работата с хора е много деликатна част и на първо място трябва да имаме добро, толерантно отношение към всеки доверил ни се точно на нас. Техниките изграждат стабилно качество на работата ни и това води до доволни клиенти.“

По думите и в момента грим индустрията е много пренаситена. "Това е една въртележка, както е в модата", смята Ива.

Уроците извън екрана

„Уроците са безброй и смея да кажа, че продължавам да се уча. Имам безумно търпение към всеки клиент… Комуникацията и усмивката винаги са били огромен помощник в работата ми“, споделя още тя.

За изграждането на име е категорична: „Името се гради трудно, с много лични съмнения, постоянна самокритичност и вглеждане в дребни детайли… Да си ведър, усмихнат и лек за комуникация е характер и харизма.“

Какво търсят клиентите

„Най-търсените грим визии са неутралните с акцент към тях. Всичко, което да отличава дамата и в същото време да не е натрапчива… Най-предпочитан от към издръжливост е дълготрайният и водоустойчив грим, който изработвам чрез своята авторска техника, която развивам и усъвършенствам вече трета година“, разказва гримьорът.

Ива

Бъдещето

Като ментор, Ива обучава начинаещи и напреднали: „Имам богат асортимент от варианти на обучения и се радвам, че имам много желаещи да бъдат част от моят свят.“

„На 11 ноември организирам Мастър клас парти във Велико Търново. В него ще представя гримове, свързани с новогодишни и абитуриентски визии, както и най-новия ми вариант на техниката ми за цялостен дълготраен и водоустойчив грим за лице и очи“, споделя тя.

Така историята на Ива показва, че в грим индустрията истинският блясък не идва от филтрите, а от постоянство, професионализъм и човешко отношение – качества, които не могат да бъдат обработени в нито една програма.