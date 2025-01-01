Изложба на гигантски африкански охлюви отвори врати в Природонаучния музей във Варна.

Изложбата може да бъде посетена до 31 август, съобщиха от културната институция. Може да се докоснете до истински великани сред сухоземните охлюви. Ще се запознаете с особеностите и биологията на тези чудати създания.

Разнообразието на техните форми и размери е поразително - с черупки, без черупки, кръгли, спирални, винтообразни, с фантастични цветове на телата и къщичките. Най-големите са африканците от групата „ахатини“ и с основание са основната част от изложбата.

Редом с „чудовищата“ ще видите и няколко по-малки, но впечатляващи вида от различни краища на света. Ще имате шанса ги наблюдавате и да се запознаете с тях наистина отблизо.

Какво да очаквате?

Ще видите на живо най-големите видове сухоземни охлюви с представителни екземпляри

Ще се запознаете с част от многообразието на тези прекрасни мекотели

Ще научите любопитни и пикантни подробности за „личния живот“ на слузестите

Ще можете да зададете въпроси и да получите изчерпателна информация за всичко, което ви интересува относно охлювите

Ще имате възможност да се сдобиете с охлюв за домашен любимец при желание

Ще получите професионални съвети за отглеждането му от първа ръка

Ще можете да снимате и да запечатате забавни и интересни моменти от живота на охлювите

И разбира се ще се забавлявате с тези уникални създания, които само на пръв поглед изглеждат скучни. Отворено е за посещение от 10:00 до 21:00 часа.

Ако имате въпроси по време на изложба, подробности и любопитни факти ще научите от Ростислав Траянов от Giantsnailmania Охлюварникь GALS. Мястото е дворът на Природонаучен музей. Входът за възрастни е 8 лв., за деца, ученици, студенти и пенсионери - 6 лв.

В цената на изложбата влизат и двете изложби на открито - Гигантски охлюви и Терариум.