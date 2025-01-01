Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев тръгна от Централния софийски затвор и пътува за затвора във Варна.

Коцев се връща още днес в морската столица, където бе прехвърлено делото срещу него. Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение. Съдия-докладчик е Светла Даскалова.

Пореден протест във Варна с искане за освобождаването на Благомир Коцев

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Очаквайте подробности!