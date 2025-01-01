Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Системата я определи сред 16 съдии.

БГНЕС

Заместник-председателят на Окръжния съд във Варна Стоян Попов изтегли на случаен принцип името на съдията, който ще поеме делото срещу варненския кмет.

БГНЕС

Съставеният протокол от случайния избор вече е разпечатан и ще бъде приложен към делото. Попов уточни, че по същия принцип предстои да бъдат избрани и съдебните заседатели.

По закон съдията-докладчик има право да си направи отвод. „В случай на отвод процедурата се повтаря изцяло - отново чрез случаен избор“, обясни Попов.

Документите по делото срещу Благомир Коцев вече са постъпили във Варненския окръжен съд и подлежат на преглед. Законът предвижда двумесечен срок за насрочване на разпоредителното заседание.