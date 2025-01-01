Определеният днес съдия-докладчик по наказателно дело от общ характер № 1716 от 2025 година, Светла Даскалова, разпореди подсъдимият Благомир Коцев да бъде преведен от Затвора – София в Затвора – Варна.

Със свое второ разпореждане насрочи за 27 ноември 2025 година, от 13:30 ч., в открито съдебно заседание, разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Припомняме, че по-рано днес Даскалова пое делото срещу варненския кмет, след като заместник-председателят на Окръжния съд във Варна Стоян Попов изтегли името ѝ на случаен принцип.

По закон съдията-докладчик има право да си направи отвод. „В случай на отвод процедурата се повтаря изцяло - отново чрез случаен избор“, обясни Попов.