Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поискал представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, потвърдиха от партията за NOVA. Борисов е обяснил, че не желае служебни победи.

Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за прекратяване на пълномощията на кмета.

Извънредното заседание на комисията е насрочено за неделя, за да се разгледат сигналите за прекратяване на мандата на арестувания кмет. Заседанието е свикано след края на работния ден в петък, след като Коцев бе прехвърлен от Софийския затвор в този във Варна.