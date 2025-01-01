След края на работната седмица председателят на Общинската избирателна комисия във Варна от квотата на ГЕРБ е насрочил извънредно заседание на комисията в неделя за разглеждане на сигналите, с които се иска прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. За това алармираха от ПП-ДБ в съобщение до медиите.

Местят Благомир Коцев във Варненския затвор

Заседанието е насрочено в неделя в 10:15 часа, но не в Общината, където заседава регулярно комисията, а в „Спортна зала“, където заседава по време на избори.

Членовете на комисията не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев и представляващия го адвокат, които са поискали изрично в депозирани от тях още миналия понеделник възражения да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят.

На страницата на ОИК-Варна не е оповестено заседанието, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на ЦИК. Заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна е разбрал от подадено днес заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда.

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

По закон председателят на ОИК-Варна има тридневен срок след подаване на възражението от засегнатата страна да свика заседание и този срок изтече в четвъртък, но явно в нарушение са се чакали почивните дни, за да се проведе заседание с по-малко присъстващи и тайно от обществото.

На този фон, също днес, стана ясно, че ключовият свидетел по делото срещу Благомир Коцев – освободената от него служителка в Община Варна и ръководител на проекта за интегриран градски транспорт – Биляна Якова, е подала втори сигнал в ОИК с искане за отстраняването на Благомир Коцев от длъжността кмет на Варна.

Протести в София, Варна и Пловдив срещу задържането на Коцев и Барбутов

Заседанието на ОИК-Варна е насрочено минути след като определеният днес съдия-докладчик по наказателното дело срещу кмета Благомир Коцев - Светла Даскалова, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна. Със свое второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По този начин Благомир Коцев може да бъде отстранен като кмет на Варна преди разглеждането на мярката за неотклонение в четвъртък, алармират от ПП-ДБ.

От партията са осъждат свикването на заседание на ОИК-Варна в почивния ден и призовават гражданите на Варна да присъстват на заседанието на комисията в неделя.