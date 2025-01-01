82-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Търговище, съобщиха от полицията.

На 9 август след проведени разговори по стационарен телефон, възрастната жена е била въведена в заблуждение.

82-годишна жена стана жертва на ало измама в Монтанско

Тя е предала 8000 лв. Обаждащият се е представи за униформен, а жената била убеждавана, че по този начин тя ще окаже съдействие на органите на реда, които осъществявали операция за задържане на извършители на телефонни измами.

По случая се води разследване.