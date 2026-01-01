Криминалисти от ОДМВР-Стара Загора иззеха над 1285 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа и оборудване за отглеждане на растения от апартамент в Стара Загора.

На 31 март 2026 г., служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Стара Загора са задържали 41-годишен мъж. Извършена е проверка на апартамент в Стара Загора, обитаван от мъжа.

Намерено е обособено място за отглеждане на растения от рода на конопа. Иззети са 11 растения в различен стадий на растеж, както и оборудване за отглеждане на растения - 3 влагомера, блок-захранване за осветление, лед лампа, влагоабсорбатор и др.

Установена и иззета е също суха зелена тревиста маса, както и съцветия от зелена тревиста маса, за които изготвената експертиза установява, че представляват марихуана с общо тегло малко над 1285 грама.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъоление от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.