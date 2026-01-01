Заболеваемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗИ) и грип в област Стара Загора плавно се увеличава през първите две седмици на януари 2026 г. Toва съобщиха от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Оттам допълниха, че през първата работна седмица на годината регистрираните случаи достигат 159,16 на 10 000 души население, при средни стойности за страната от 133,17 на 10 000 души.

Най-засегнати от инфекциите са децата в групата от 0 – 4 години и младежите от 15 – 19 години, докато при хората на възраст над 65 години се наблюдава най-ниска заболеваемост.

През декември 2025 г. в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ към Националния център по заразни и паразитни болести – София са изследвани девет проби. Резултатите потвърждават един случай на грип A(H3N2), един на COVID-19 и четири на риновирус. Над 83 на сто от положителните резултати са на вируси, различни от грипните.

От РЗИ уточняват, че лечебните заведения за болнична помощ в област Стара Загора, разполагащи със структури по пневмология и педиатрия, имат пълна готовност за прием и лечение на пациенти с усложнения.

През последната седмица броят на заболелите с усложнения след вирусни инфекции в целия регион Стара Загора е 76, при 61 за предходната. Регионалната здравна инспекция – Стара Загора започва проследяване на ситуацията сред учениците в сътрудничество с Регионалното управление на образованието.

БТА припомня, че през изминалата седмица бяха регистрирани близо 200 случая на заболели от остри респираторни заболявания в област Стара Загора, а най-високият праг за обявяване на епидемия в областта е 311,80 на 10 000 души.