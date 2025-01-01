Удължава се временната организация на движението в района на железопътния прелез на казанлъшкия булевард „Никола Петков“ по пътя към село Овощник, съобщиха от местната администрация, предаде кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

Причината е удължаване на срока за аварийния ремонт на железния път.

Промените ще важат в часовете от 9:00 до 16:00 часа в срок до 28 ноември, като движението на пътни превозни средства ще се осъществява само в едната лента.

На място ще има необходимата сигнализация, а служители ще съдействат за регулиране на движението.

Ремонтните дейности в участъка на железопътната линия започнаха на 17 ноември.