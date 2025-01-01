Със своя заповед кметът на Павел баня Иса Бесоолу въвежда забрана за търговия, придвижване и транспорт на дребни преживни животни на територията на общината.

Това съобщава Бесоолу на официалната си фейсбук страница. Причината е ограничаване на разпространението на вируса на болестта шарка.

Кметът задължава собствениците на животновъдни обекти с овце и кози в община Павел баня да въведат строги мерки за биосигурност. Сред тях са ограждане и охрана на обектите и недопускане на външни лица в тях, както и недопускане на животните на паша и водопой до второ нареждане.

В плен на шарката по животните в Пловдивско: Удължиха мерките за ограничаването на заболяването

Бесоолу напомня да не се закупуват овце и кози с неизвестен здравен статут и произход, а при съмнение за заболяване или смъртност, незабавно да бъдат информирани отговорните институции.

Кметовете на населените места в община Павел баня трябва да уведомят търговците на животни за ограничителните мерки и стриктното прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност относно движението на овце и кози от Община Павел баня. Те ще получат активно съдействие на органите на МВР, посочва още Иса Бесоолу.

В област Стара Загора бяха въведени строги мерки и бяха предприети масови проверки за нелегално придвижване и продажба на дребни преживни животни след открито огнище на шарка в два овцевъдни обекта на територията на казанлъшкото село Шейново.