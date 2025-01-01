Мъж преди жена си и дъщерята си, задържан е.

Мъж е задържан за домашно насилие в Стара Загора

От полицията уточняват, че на 24 ноември в 21:30 часа, чрез тел. 112, в ОДЧ на Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал от 38-годишна жена, че мъжа, с когото живее на съпружески начала в с. Хан Аспарухово й нанесъл удар. На място е изпратен полицейски екип. Установени са подателката на сигнала и 15-годишната й дъщеря, която заявила, че баща й ударил и нея.

Образувано е досъдебно производство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.