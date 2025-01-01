Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.

Пред журналисти тя отговори на въпрос как ще започне новият политически сезон за Народното събрание. "Приоритетите са три – плавно премиване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, продължават усилията за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и да започне постепенно "отхвърлянето" на проблемите на хората – безводие, социални въпроси, образование", изброи Киселова.

Бюджет в евро и вот на недоверие бележат началото на новия политически сезон

По думите ѝ всеки иска повече пари, отколкото има общо в държавата. Като предизвикателство за приемането на бюджет в евро тя посочи разпределението на средствата така, че да има баланс и да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други сектори и общини.

Според председателя на Народното събрание парите не решават проблема с безводието в Плевен, а действията, които са отлагани през годините. Не може бивш кмет на Плевен да казва "няма да разкопавам улиците, защото няма да ме изберат", коментира тя и добави, че трябва да се търсят причините и малко по-назад, а не само в сегашното правителство.

На честването на връх Шипка присъстваха още областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова, областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметът на Габрово Таня Христова, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, народни представители, представители на общински администрации, общински съветници. Заупокойна молитва в памет на геройски загиналите отслужиха Старозагорският митрополит Киприан и Великотърновският митрополит Григорий.

В тържественото си слово по повод националното честване на 148-ата годишнина от Шипченската епопея Киселова заяви: "Днес, когато се изкачваме на връх Шипка, ние не просто гледаме отвисоко България на север и на юг, ние се прекланяме пред героизма, пред подвига, пред саможертвата на героите, дали живота си за свободата и пред духа на един народ, който възкръсна от пепелта".

148 г. от Шипченската епопея: Богата патриотична програма и промени в движението за прохода

"Днес ние отдаваме почит и уважение на тези, които със своята героична отбрана на прохода обърнаха хода на историята. Изходът на освободителната война е решен именно на връх Шипка. Драматичните усилия на българските опълченци и на войниците на руския император удържат многократните турски атаки и битките за свобода, които водят в дните на август, остават завинаги в историята", каза председателят на парламента. Тя цитира думите на Вазов, че "на Шипка всичко беше героично – и хора, и оръдия, и камъни". Наталия Киселова посочи, че тези думи не са случайни, защото на този връх, където небето се слива със земята, се е родила една от най-славните истории в българския летопис.

БТА

"Тук, когато изглеждаше, че свободата е само сън, само мечта, шепа българи, опълченци, които бранеха с телата си знамето – сред тях учители, селяни, занаятчии, заедно с храбрите руски воини, застанаха срещу империята. И не техният брой, не оръжията, а те, силата, която имаха, духът им, волята, любовта към свободата и към отечеството решиха битката", заяви тя.

С оръдие и с барут, но и с камъни, с телата на загиналите, с гняв, с желание за смърт, за да има свобода, защитниците на Шипка удържаха върха, те не позволиха на смъртта да ги пребори, да вземе онова, което историята беше предопределила година по-рано, а именно свободата на България, каза още Киселова.