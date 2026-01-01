13-годишно момиче е било открито в Раднево, след като е напуснало дома си в Гълъбово, съобщиха от полицията. По случая е започнато разследване за домашно насилие.

Сигналът е подаден на 4 април 2026 г. около 14:55 ч. на телефон 112 от 37-годишен мъж, който заявил, че дъщеря му не се е прибрала след училище.

Незабавно са предприети издирвателни действия, като полицейски служители извършили обход на територията на Раднево. Малко по-късно момичето е установено в компанията на 15-годишно момче.

При проведените разговори с тях, 13-годишната заявила, че е напуснала дома си заради системен тормоз и физическо насилие от страна на баща си. По думите на момчето, той също е бил свидетел на подобно поведение.

На детето са предприети мерки за закрила от страна на Детска педагогическа стая към РУ-Гълъбово.

По случая е започнато разследване за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.