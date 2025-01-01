„Това, което виждаме да се случва тази сутрин - с действията на прокуратурата в СО, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, виждаме, че ѝ се пречи всячески“ – така лидерът на ПП Асен Василев коментира пред журналсти в кулоарите новината, че прокуратурата е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

„Вчера Бойко Борисов каза, че ще помага и днес прокуратурата започна да помага, като вика хората, които реорганизират чистенето да им губи времето. В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки“, добави Василев.

„Стана ясно, че и гражданите на София, както и много кметове от ПП помагат с техника, тази криза ще бъде преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим и с изнудвачите“, добави Василев.

Относно евентуалната възможност ДАНС да контролира продажбата на „Лукойл“ Николай Денков коментира: „Ще припомня историята със завода за барут, която беше блокирана с едно решение на ДАНС. Така че, явно и това изпълнение с бухалките са решили, че добре работи и днес искат да го направят за "Нефтохим Бургас“.