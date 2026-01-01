Четирима обвиняеми след акцията в столичния квартал „Ботунец“ остават в ареста, реши Софийският районен съд. Днес се разгледаха четири дела за определяне на мярка за неотклонение, по които имаше петима обвиняеми.

По първото дело Емрах Алексиев беше задържан под стража по обвинение от Софийската районна прокуратура за склоняване към проституция. Алексиев отрича да е част от групата на т.нар. група „Калашниците“. Пред съда той каза, че иска да бъде при семейството си и е готов да съдейства на органите на реда.

Минко Петров, друг от обвиняемите, също остава в ареста. “Моля, приемете, че съм един влюбен мъж на средна възраст”, каза той пред съда и отрече да е част от „Калашниците“.

Софийският районен съд реши да наложи най-тежката мярка за неотклонение и на братята Костадин и Мирослав.

Парична гаранция в размер от 10 000 евро бе наложена единствено на Огнян А. Той ще бъде пуснат на свобода обаче единствено, ако плати първо гаранцията.

Определенията спрямо петимата обвиняеми не са окончателни и подлежат на обжалване и протест пред Софийски градски съд.

Алексиев е обвинен за изнудване и отвличане, а Иванов за принуда и заплаха. Според Софийската градска прокуратура има данни, че двамата принадлежат към групата от ж.к. „Ботунец“, която се представя като „Калашниците“, занимаваща се със склоняване на момичета към проституция. Досъдебното производство срещу тях е образувано на 13 юни.

В последната си дума двамата казаха: „Каквото реши съдът, това".

Цветан Илиев, адвокат на Алексиев, посочи, че клиентът му е дал обяснения в хода на разследването досега. Също така добави, че искането за постоянен арест е неоснователно и помоли съда за по-лека мярка за неотклонение. Илиев добави, че няма данни за обосновано предположение Алексиев да е извършил престъпленията, за които е обвинен. Адвокатът каза още, че няма данни обвиняемият да има опасност да извърши престъпление или да се укрие.

От своя страна Иво Найденов, защитник на Иванов също поиска съдът да не налага най-тежката мярка за неотклонение. Той обсъди показанията на част от свидетелите и отбеляза, че е разколебано обоснованото предположение, че клиентът му е извършил престъплението, за което е обвинен.

По време на делото стана известно, че Алексиев е осъждан преди три години за „фалшиви книжки“, а Иванов е осъждан преди шест години и е реабилитиран.

Според данните по делото обвиняемите са били част от група на приятелска основа, целяща подкрепа и помощ между тях, но не след дълъг период от време всички свидетели твърдят, че са започнали да се занимават със сводничество, рекети изнудване и заплахи, отбеляза съдебният състав. Също така посочи, че има достатъчно данни за обосновано предположение, че са съпричастни към повдигнатите им обвинения. Както и реална опасност да извършат престъпление, ако има бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.