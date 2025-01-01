Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, избил зъби на приятелката си в Софийско, съобщиха от обвинението.

На 21 ноември в жилище в село Кубратово, обвиняемият е нанесъл удари с юмруци по главата и тялото, както и е скубал косата на жената.

Обвиняемият е отскубнал цели участъци с коса от главата на жената, избил й е зъби и ѝ е причинил множество кръвонасядания и отоци по цялото тяло.

Той ѝ е нанесъл средна телесна повреда. Деянието е извършено с особена жестокост чрез продължително нанасяне на побой и в условията на домашно насилие.

Мъжът е осъждан, като към момента е в изпитателен срок по предходно осъждане. Наложен му е постоянен арест.