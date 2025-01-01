Шофьор е блъснал две деца на пешеходна пътека в Елин Пелин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 16:55 ч. на 2 октомври. Пристигналите на място полицейски служители установили две момичета на 11 и 12 години. Те обяснили, че при пресичане са били блъснати от лек автомобил, а шофьорът не спрял и продължил движението си.

Децата са прегледани от екип на спешна помощ. Не са установени наранявания или телесни повреди.

Водачът на автомобила е установен. Съставен му е акт, а шофьорската му книжка е отнета.