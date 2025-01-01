В Бургас ще бъде изградена интелигентна пешеходна пътека. Новото съоръжение ще бъде разположено на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Македония“ – един от най-натоварените пешеходни участъци в града. Решението беше прието с 49 гласа "за" на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Проектът предвижда инсталирането на камера, която засича преминаващи хора и активира светлинни сигнали, видими при всякакви метеорологични условия – включително мъгла, дъжд и намалена видимост.

Изграждането на пътеката ще бъде включено в инвестиционната програма на Община Бургас за 2026 г., след изготвяне на техническо задание и осигуряване на финансиране. Инициативата е предложена от общинския съветник Стойко Андреев, който в мотивите си посочва, че мярката цели да повиши безопасността на пешеходците.

Системата ще предупреждава шофьорите в реално време и ще допринесе за по-модерен облик на града, като същевременно подобри безопасността на всички участници в движението.