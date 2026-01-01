През следващата седмица – от 24 до 28 август, за полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от път I-6 София – Бургас на територията на Софийска област.

Предвидените дейности ще се извършват от 8 ч. до 17 ч. в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив (от 133-ри до 216-ти км), като превозните средства ще преминават в свободната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.