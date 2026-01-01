Четиримата кандидати за ректор на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски" представиха пред Общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли 2026 г. до ноември 2027 г., който наследяват след избора на проф. д-р Георги Вълчев за министър на образованието и науката.

Кандидатите за избор на ректор вече са четирима, като към тримата днес се присъедини и проф. д-р Мадлен Данова. Нейната кандидатура също беше издигната през юни, но беше обявено, че не отговаря на изискванията. Днес беше гласувано проф. д-р Мадлен Данова също да участва в избора на ректор.

Проф. Мадлен Данова сега за първи път представи програмата си за довършване на мандата за периода от юли 2026 г. до ноември 2027 г.

Вярвам в колективната работа и само като колективна общност можем да постигнем това, което беше заложено в мандатната програма на проф. Георги Вълчев за 2023 – 2027 г., каза проф. Мадлен Данова. Тя сега е заместник-ректор на Софийския университет. Стабилност, растеж, дигитална трансформация и иновации – това е мотото на мандатната ми програма, обясни проф. Данова. Тя уточни, че в програмата ѝ има шест основни задачи, от които три са свързани с учебната дейност.

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Вярвам, че като дългосрочна цел всички трябва да се опитаме да работим за това СУ да е водещ сред изследователските университети, но и да се превърне в единствения стратегически университет в България. На дневен ред в момента е довършването на електронната главна книга, което се изисква от закона, и към септември очаквам да бъде готова, обясни проф. Мадлен Данова.

Другите трима кандидати за ректор на Софийския университет представиха програмите си пред академичната общност през юни, а днес също говориха за своите приоритети.

Проф. Милен Замфиров представи своя оперативен план за този непълен ректорски мандат. Смятам да заложа на еволюцията, а не на революцията, за да можем всички да работим спокойно. Всички решения ще се вземат по демократичен начин, а за мен са важни също финансовият ред, прозрачността и отчетността. Всеки факултет ще може ежемесечно да получава информация за финансите, обяви кандидатът за ректор. Трябва да получим и високи оценки при акредитационните процедури. Нашата заплата е 180 процента от средната брутна работна заплата и смятам, че това не трябва само да се запази, а и възнагражденията да се увеличават всяка година. Проф. Замфиров говори също за науката, дигитализацията и проектите. Въвеждането на електронна главна книга и електронна студентска книжка е от изключително значение, отбеляза кандидатът за ректор. Проф. Замфиров е направил план и график за това какво трябва да се направи в първите 100 дни, за да се решат проблеми в определен интервал от време.

Проф. д-р Елиза Стефанова каза, че се изправя не само като кандидат за ректор, но и като човек, преминал през всички нива в развитието на Софийския университет – от преподавател до заместник-ректор. За мен СУ никога не е бил само преподаване и административна дейност, а е кауза. Софийският университет е най-голямата и разнообразна екосистема в България. В новата среда СУ трябва не само да следва тенденциите, а да е сред тези, които ги създават. Най-ценното в СУ са хората, а дигитализацията трябва да подпомага преподавателите, студентите и служителите, отбеляза проф. Стефанова. Тя каза, че трябва да продължат стратегическите партньорства с водещи университети в света. Вярвам, че мога да вложа своя административен, организационен опит, своята енергия и се обръщам за подкрепа – за визията на СУ, за да продължи да бъде влиятелна и все по-видима институция в международната академична общност, каза проф. Стефанова.

Проф. д-р Георги Райновски съобщи, че неговата програма за довършване на мандата като ректор е свързана с осем приоритета. Първият от тях е свързан със заплащането. Всички необходими ремонти трябва да се осъществяват, за да има нормални условия за работа. Като ректор ще настоявам за определяне на държавната поръчка за изследователските университети. До края на този мандат трябва да се дигитализират главните книги и някои от документите. Трябва да се засили и ролята на деканите, а студентите са сърцевината на университета. Ще считам Студентския съвет за реален партньор, важно е да имаме спокойни и ясни кандидатстудентски кампании, но и да привличаме чуждестранни студенти, поясни проф. Райновски. Той говори и за културната роля на Софийския университет.

В момента започна гласуването за ректор на СУ между четиримата кандидати, което е с бюлетина. След 14:00 ч. се очаква да стане известно дали има избран ректор, или ще има балотаж.