Потрошиха кола с брадва в Софийско, съобщиха от полицията.

При обход по бул. „Новоселци“ в Елин Пелин, униформени са забелязали скандал между двама мъже, при който единият е нанасял удари с брадва по автомобил.

При вида на патрулката - мъжът побегнал. Установено е, че колата е със счупени предното панорамно стъкло и стъкло на предна дясна врата и с пробит преден капак.

Задържан е извършителят на деянието - криминално проявен местен жител. Работата по случая продължава.