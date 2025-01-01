Пиян мъж гони хора с нож на площад в Костинброд, съобщи полицията.

От там уточняват, че около 18.50 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал, че пиян мъж заплашва и гони с нож граждани в района на площад „Тодор Спасов“.

На място бързо били насочени полицейски служители, които задържали извършителя. Изяснено било, че след солидна консумация на алкохол и възникнал скандал 48-годишният жител на годечкото село Смолча се е заканил с убийство на мъж от Костинброд, а след това подгонил него и група младежи, продължавайки със заканите.

По случая е образувано досъдебно производство.