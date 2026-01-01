В присъствието на инженери, архитекти, представители на институциите, общественици, преподаватели, политици и журналисти беше представена новата книга на проф. инж. Стоян Братоев, който от дълги години ръководи изграждането на столичното метро.

Книгата „Метрото в София. Аспекти на развитие“ има значима стойност както за науката, така и за образованието, като представя цялостен разказ за един от най-големите инфраструктурни проекти в съвременната история на София, съобщиха от Столична община.

Кметът Васил Терзиев изрази благодарност към проф. Братоев и всички екипи, участвали в изграждането на метрото, за приноса им към развитието на града. По думите му метрото е основа за градското развитие и една от най-важните системи, които трябва да продължат да се надграждат. Той подчерта, че е от съществено значение постигнатото през предходните администрации да бъде съхранено и развивано.

Софийското метро е носител на редица международни отличия, като през 2024 г. мащабно проучване на международната компания Bounce класира метрото на София на второ място в Европа по качество на обслужване.

Кметът отбеляза, че осигуряването на финансиране за проекта е все по-голямо предизвикателство през последните години и именно това е една от основните задачи пред настоящия екип.

Столична община

Той посочи, че се работи по разширението на метрото в няколко направления, включително в „Люлин“ и към Студентски град. Метрото остава стратегически проект за София и в бъдеще.

Очаква се тази година да бъде пуснат участъкът през „Подуяне“, а през следващите - участъците през „Слатина“ и „Обеля“. Продължава работата на тунелната машина, като вече около 50% от тунела през „Слатина“, изпълняван с машината, е изграден, съобщи проф. Братоев.

Софийското метро промени начина, по който се развива градът, и днес е гръбнакът на градския транспорт - най-предпочитаният от софиянци. Зад тази система стоят десетилетия инженерна мисъл, стратегическо планиране и последователна работа на множество специалисти.

Кметът на София в периода 2009-2023 г. Йорданка Фандъкова отбеляза, че метрото е проектът, който през годините най-видимо променя и развива града. По думите ѝ този резултат е постигнат благодарение на усилията на много хора, като ключова роля има лидерството на проф. Братоев.

Благодарение на неговата експертиза София изгради модерна подземна железница, която е пример за устойчив градски транспорт. Представянето се състоя в сградата на Съюза на архитектите в България, чийто председател и бивш главен архитект на София Петър Диков посочи, че, заради знанията и опита си проф.Стоян Братоев е получавал редица предложения за работа в чужбина, но е останал верен на града си и работи за София.

Книгата има особена стойност за образованието, тъй като систематизира натрупания през годините опит, знания и инженерни решения. Тя представлява ценен източник както за специалисти, така и за млади инженери, архитекти и урбанисти. Изданието ясно показва как инженерната мисъл се превръща в реална градска инфраструктура, която ежедневно подобрява живота на стотици хиляди хора.