С ленти с надпис „Нито една повече“ осъмнаха десетки статуи в София - в Градската градина, парка „Заимов“, стадион „Васил Левски“, градина „Алжир“, парк „Св. Троица“, „Борисова градина“ по повод 25 ноември - Международния ден срещу насилието над жени, съобщиха инициаторите от „Феминистки мобилизации“. До всяка фигура има поставени и ръчно изплетени червени и лилави рози, част от международната кампания Roses Against Violence, на които има и QR код с информация за днешните протестни действия в София, Пловдив, Варна и Стара Загора.

Всяка година в България десетки жени губят живота си заради фемицид, а всяка трета млада жена на възраст между 18 и 29 г. е преживяла насилие от партньор, съобщават още от „Феминистки мобилизации“.

Поне 23 жени вече не са сред нас заради фемицид само до ноември 2025 г., пишат още те. Над 53 000 сигнала за домашно насилие са подадени само към 112 през 2024 г., а институциите продължават да изостават с ключовите мерки за защита.

„Нито една повече“ е призив за прекратяване на институционалното бездействие, което оставя хиляди жени без достъп до защита. Само 12 кризисни центъра функционират като държавно делегирани услуги, а 11 области са напълно лишени от такава подкрепа.

Според „Феминистки мобилизации“ държавата продължава да отлага критично важни реформи - от дефинирането на фемицида и сексуалното насилие в Наказателния кодекс до създаването на национален регистър на случаите.

Те настояват за построяването на кризисни и консултативни центрове във всяка една област на България, като се обяви къде и колко такива ще бъдат отворени, както и какъв е размерът на заделените средства. Сред исканията са събирането и изготвянето на официална статистика за всички измерения на джендърното насилие, да бъдат въведени часове за сексуално образование, въвеждане на дефиниции за фемицид, джендърно насилие и престъпления от омраза в Наказателния кодекс.

От „Феминистки мобилизации“ допълват, че трябва да се въведе дефиниция за изнасилване, основана на липсата на свободно и доброволно съгласие, в съответствие със съвременните европейски стандарти.

Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН) да защитава всяка жертва на домашно насилие, да бъде прекратено институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ+ хората, включително това да търсят защита от домашно насилие спрямо ЗЗДН, настояват от неправителствената организация. Те искат и правна рамка за адресиране на психологическото, икономическото насилие и всички други форми на насилие срещу жени, които са отвъд физическото посегателство, както и гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление. Настоява се и за достоен труд за социални работници и адекватна издръжка в кризисните центрове.

Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена, пишат от „Феминистки мобилизации“.

Български фонд за жените (БФЖ) започна националната кампания „Грижа на всяка цена“, посветена на борбата с домашното насилие и подкрепата на пострадалите жени и деца, съобщиха от организацията. Тя ще продължи до 8 март 2026 г. В рамките на „Грижа на всяка цена “от фонда организират информационна и дарителска кампания, както и поредица от събития за повишаване на обществената чувствителност и събиране на средства за кризисните центрове, които осигуряват временно убежище и помощ на жертвите.

По повод 25 ноември от Столичната община обявиха, че подкрепят кампанията The Red Flag Collection, реализирана в партньорство с Фондация "Будителките". Кампанията включва и песента "Татко, влюбих се в мъжкар" на Папи Ханс и Деси Слава. Историята в нея ясно показва как постепенното ограничаване, ревността и натискът могат да се превърнат в сериозен риск. Тази разпознаваемост е ценна, защото много жени изпитват подобни модели на поведение, без да са сигурни, че преживяват форма на насилие.

За да достигне посланието до възможно най-широка аудитория, през следващите 30 дни видеоклипът на кампанията ще се излъчва в метрото и трамваите в София. Така информацията достига до хората в ежедневна среда и има потенциала да бъде уловена в момент, в който някой търси отговор или има съмнение, информират от общината.