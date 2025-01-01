Задържаха мъж с над 2.5 промила алкохол за домашно насилие над майка си, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 24 ноември около 18:15 ч. в ОДЧ при РУ - Лом е постъпил сигнал за възникнал семеен скандал в с. Сливата между 74 год. жена и 52 год. й син, живущ на същия адрес. При попълване на анкетна карта от нейна страна случаят е квалифициран като домашно насилие.

Мъж с 2,40 промила алкохол преби съпругата си, причинявайки ѝ кръвонасядания и отоци по тяло

За случая е докладвано на дежурен прокурор при РП Монтана. По негови указания мъжът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уреда е отчел 2.63 промила в издишания въздух. Образувана е преписка.

Синът е задържан за срок до 24 ч.