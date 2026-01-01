"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 19 юни - петък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Ботевградско шосе“, село Яна се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Васил Левски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Буховско шосе“, ул. „Роза“ и ул. „Янко Вельов“ от ул. „Никола Атанасов“ до ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ от ул. „Буховско шосе“ до ул. „Заводска“.
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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Христо Ботев“ на кръстовището с ул. „Васил Левски“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.