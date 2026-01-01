"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 19 юни - петък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Ботевградско шосе“, село Яна се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Васил Левски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Буховско шосе“, ул. „Роза“ и ул. „Янко Вельов“ от ул. „Никола Атанасов“ до ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ от ул. „Буховско шосе“ до ул. „Заводска“.

Хартиената фактура на „Софийска вода“ отива в миналото

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Христо Ботев“ на кръстовището с ул. „Васил Левски“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.