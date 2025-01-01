Над 6000 участници от близо 800 формации ще вземат участие в 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започва от 8 август и ще продължи до 10 август, съобщиха организаторите.

Тазгодишното издание е под патронажа на министър-председателя Росен Желязков. Официалната церемония за откриването на събора ще бъде в събота, 9 август. Очаква се да присъстват кметът на Копривщица Мария Тороманова, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-министърът на културата Ашот Казарян.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

В Националния събор на народното творчество в Копривщица ще вземат участие носители и наследници на локално нематериално културно наследство – певци, свирачи, танцьори, игрохорци, разказвачи на народни предания, приказки и анекдоти и други словесни форми, групи за народни обичаи от всички области на страната, които представят местни традиции, предвижда статутът на събора. В него не се допуска участие на изпълнители, чийто репертоар се състои от произведения на обработения фолклор.

Националният събор преминава през два етапа – регионална селекция във всички региони на страната и национален етап в Копривщица. Експерти от ИЕФЕМ-БАН участват в подбора на участниците. Селекционните комисии проследяват изявите на изпълнителите през двата етапа на форума, излъчват изпълнителите на националния етап и отличават с медали най-добре представилите се на форума.

Участниците в събора представят регионалните си програми в рамките на няколко часа на шест сцени в местността Войводенец. Заключителен концерт с едночасова програма ще закрие събора в неделя, 10 август. Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Петък, 8 август, е първият ден на събитието, като на първата централна сцена ще излязат представителите на Перник. На втората сцена ще се изявят участници от градовете Сливен и Ямбол с общо шестчасова програма, докато на петата сцена ще се представят изпълнения от Пловдив и Хасково. Шестата сцена ще бъде ангажирана от представителите на Ловеч и Велико Търново.

Събота, 9 август, ще се състои официалното откриване на събора на централната сцена. Участие ще вземат осем групи и изпълнители от цялата страна. В церемонията ще се изяви певицата Нелина Орашъкова, а специален гост ще бъде Валя Балканска. Младежката коледарска група „Иван Терзиев" от Ямбол ще представи типичен ямболски коледарски буенек, докато женската група от село Сатовча, област Благоевград, ще изпълни пеене „на високо", вписано в Представителната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Николай Тодоров от София ще представи марковска песен, лазарската група от читалище „Напредък - Юпер" ще покажат лазарски танц, а Бистришките баби от село Бистрица, Софийска област, ще изпеят жътварска песен.

В програмата на откриването са включени също така автентичен сватбарски обичай засевка от село Здравец, Варненска област, както и танцов състав „Сърбеница" от село Софрониево, Врачанска област. След тържественото откриване на централната сцена следва програмата на групи от Софийска област.

На втората сцена ще се представят Стара Загора и Бургас, докато по същото време се очаква третата сцена да приеме представители на пет области, Монтана, Плевен, Видин, Враца и Шумен. Четвъртата сцена ще бъде ангажирана с изяви на представители от Добрич и Силистра. На петата сцена ще се представят групи от Пазарджик и Благоевград, докато на шестата сцена ще се изявят групи от Варна, Разград и Русе.

Неделя, 10 август, е заключителният ден, който ще завърши с едночасовия заключителен концерт на централната сцена. Преди това на втората сцена ще се представят изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена ще се качат представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град.