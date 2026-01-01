Баскетболен кош падна върху 16-годишно момче в Ботевград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 20.15 часа на 19 април в РУ-Ботевград постъпил сигнал, че при игра на баскетбол на детска площадка на ул. „Божко Божилов“ 16-годишен младеж е опитал да се улови за баскетболния кош, при което той се е откъртил и е паднал върху него.

При извършения медицински преглед е установена средна телесна повреда.

На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство по случая.