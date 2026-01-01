18-годишно момиче почина при тежка катастрофа в Софийско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ на пътя Мездра-Своге - в района на село Гара Лакатник.

Кола е катастрофирала в мантинела, като момичето е загинало на място.

Тя е пътувала в автомобила.

По-късно стана ясно, че под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София се води разследване за извършено престъпление.

По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за виновността на 18-годишния И.Т.

Около 01,50 ч. на 28.04.2026 г. на път в района на с. Гара Лакатник, община Своге, при управление на лек автомобил, той нарушил правилата за движение по пътищата. Вследствие на действията на водача по непредпазливост била причинена смъртта на пътуващата с него 18-годишната Д.П.

Той е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – София на И.Т. е временно отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство и е постановена забрана да напуска пределите на страната. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняемия.

Разследването по делото продължава.