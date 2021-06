Танцова организация „спечели редица награди наТова съобщиха за Dariknews.bg .от клуба.

Танцова организация „Танцувалня“

Международно жури присъди 1-во място за Already на Грациела Стоянова в категорията Disco&Pop Dance/Solo/Adults. 1-во място за Flawless/Urban Street Relax/Small Group/Adults 1-во място за Get loose/ Urban Street Relax/Small Group/Adults.

Танцова организация „Танцувалня“

1-во място за Uptown funk/ Urban Street Relax/Duo-Couple - Ивайла Гилева и Ралица Георгиева/Children 1-во място за All hands on deck/Disco&Pop Dance/Formaton/Adults 2-ро място за Flowers/Urban Street Relax/Small Group/Adults 2-ро място за A pale/Никол Илиева/Urban Street Relax/Solo/Adults.2-ро място за Break my heart/Disco&Pop Dance/Formation/Adults 2-ро място за No diggity/Urban Street Relax/Duo-Couple - Хрисима Антонова и Дария Ангелова/Children 3-то място за Finesse/Ивайла Гилева/Urban Street Relax/Solo/Childre.

Танцова организация „Танцувалня“

Благодарствен диплом за принос към танцовото изкуство бе връчен на Грациела Стоянова. Тазгодишните 15 и 16 издания насе проведоха от 11 до 13 юни в Хасково.Целта му е развитие и популяризация на различниот класически балет до фолклор и брейк батъл и размяна на творческа информация и развитие на постиженията в стила.