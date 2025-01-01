Продължават протестите в София и други градове срещу управлението на страната.

Припомня ме, че по-рано днес единодушно - с 201 гласа "за", парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

София

Граждани се събраха в пространството пред Министерския съвет на протест срещу правителството. Те скандират „Мафия“, „Оставка“. В района има засилено полицейско присъствие.

На място има организирани два протеста – единият е организиран във Фейсбук от Гражданска инициатива „Будители“, а другият – от граждани в сайт, предназначен за протеста в понеделник и за този днес.

В началото част от участниците бяха пред сградата на президентската институция, но впоследствие се събраха с останалите пред Министерския съвет.

Към този час към протестът продължава, като към него се присъединяват още хора. Полицията претърсва тези, които са облечени изцяло в черно и идват на групички. В част от тях бяха открити боксове и бомбички. Протестиращите направиха опит да спрат движението по бул. "Цар Освободител", но полицията ги върна на тротоара и не им позволи.

БТА

От Столичната община уточниха за NOVA, че не е постъпило искане за разрешение за протестни действия.

БТА

Варна

Тази вечер във Варна стотици хора отново излязоха на протест, който започна пред сградата на Областна администрация. Гражданите носеха плакати и знамена, скандирайки лозунги като „Оставка“, „Българи, юнаци“, „Шиши, вън“ и „Властта е в нас“.

БГНЕС

Впоследствие множеството тръгна към сградата на Общината, като движението по кръстовището бе временно възпрепятствано, а след това се отправи по булевард „Осми Приморски полк“. Кръстовището пред Катедралния храм също беше блокирано. По маршрута на шествието жители от сградите около булеварда посрещаха демонстрантите с ръкопляскания.

По време на демонстрацията се създадоха затруднения в движението и промени в маршрути на градския транспорт.

Ямбол

За трета поредна вечер ямболци излязоха на протест, организиран в социалните мрежи. Основното искане е за оставка на правителството, но се чуха и мнения против приемането на еврото.

Десетки хора на различна възраст се събраха пред сградата на Народно читалище „Съгласие 1862“. Те издигнаха плакати с надписи „Оставка“, „Прасетата са в кочината, не в парламента“, „Лев, свобода, България“ и др.

Присъстваха и активисти на партиите „Възраждане“, „Величие“ и „Продължаваме промяната“, които отбелязаха пред медиите, че са в качеството си на граждани и протестът не е партиен.

БТА

„Обстановката в страната е изключително тежка. Нашите политици безчинстват в нашата държава. Бюджетът, който почти бяха приели, щеше да се отрази много зле на икономиката на България. Ние няма да се откажем, ще продължим да се борим, защото мафията е завладяла цялата държава“, каза 20-годишният Росен Георгиев, който е организатор на протеста .

„Като абсолютно свободен гражданин, без никакви политически настроения и намерения съм тук. Протестирам за оставка на правителството и за бъдещето ни. Писна ни да търпим абсолютно корумпирани, некадърни и продажни към българския народ хора да ни управляват“, посочи Нели Илчева.

„Ние сме тук за доброто бъдеще на нашите деца, да има справедливост и да падне правителството“, посочи Христина Христова. „Искаме нашите баби и дядовци да имат спокойни и достойни старини, да имаме всички по-високи доходи“, каза Иван Петков.

Монтана

Граждани протестираха тази вечер на площад „Жеравица“ пред сградата на Областна администрация в Монтана с искане за оставка на правителството и провеждане на предсрочни избори.

Протестът беше организиран от млади хора от града и региона в социалните мрежи, без участието на партии. Организаторите разпънаха огромно национално знаме, с което покриха стъпалата на областната управа.

БТА

Оратори на протеста заявиха, че Монтана вече се е събудила и заедно с други градове издига гласа си за оставка на правителството. Изтъкнато беше, че хората в града не искат повече да ги управляват Борисов, Пеевски и техните „патерици“, а се обявяват за прозрачно управление в полза на народа. Имаше скандирания „Мафия“, „Мутри вън“, „Оставка“. Протестиращите носеха плакати „Не се ли наядохте“, „Искам да остана в България – дайте ми причина“, „Бъдеще за децата ни“.

Полицията охраняваше протеста, който премина мирно и без инциденти. По наблюдения на полицаите, охранявали протеста, на него са присъствали приблизително около 500 души.

Шумен

Граждани излязоха на протест пред сградата на Община Шумен с национални знамена и скандирания "Мафия", "Мафията вън" и "Българи юнаци". Те носят плакати с надписи: "Не на Д", "Ядосахте грешното поколение", "Искаме бъдеще в България". Протестът продължава. По информация от охраняващите протеста полицаи на събитието са около 100 души.

БТА

Шуменци се събраха на пореден протест пред Общината. Граждани организираха в социалните мрежи протест и на 1 декември. Той продължи около час и половина.

Русе

Протест против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. започна в Русе. Той е организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града. В него участват и представители на местните структури на МЕЧ, Величие и граждани. Към него се присъединиха и младежи, участвали в шествието, организирано по-рано с искания за смяна на системата. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия".

Те държаха плакати с надписи "Държавата е наша, а не тяхна", "Отпор срещу диктатурата", "Вън Сарафов от властта", "Мафия", "Оставка", както и карикатури на кмета на Русе Пенчо Милков.

БТА

Кметът на Русе Пенчо Милков обяви още вчера чрез официалната си страница във фейсбук, че оттегля внесеното предложение за увеличаването на ставката на данъка върху недвижимите имоти и на имуществената компонента на данъка върху превозните средства.

"Относно такса битови отпадъци - в проекта за Държавен бюджет за 2026 г. бяха предложени текстове, които отлагат въвеждането на принципа "замърсителят плаща“, но те нямат действие, защото законопроектът беше оттеглен и не е приет. Затова Община Русе изчаква окончателното решение на Народното събрание", посочва още Милков.

Видин

За втора поредна вечер жители на Видин излязоха на протест и поискаха оставка на правителството. Демонстрацията се организира в социалните мрежи.

Хората се събраха на централния площад „Бдинци“ пред сградата Община Видин. Част от протестиращите развяваха български знамена, запяха и химна на България. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия".

БТА

Велико Търново

Граждански протест с искане за оставка на властта се проведе във Велико Търново. Пред сградата на Съдебната палата се събраха хора, организирали се в социалните мрежи.

Нито една политическа партия не участва в организацията на спонтанния протест, коментираха пред журналисти участници.

БТА

Малко след 18:00 часа тротоарът пред Съдебната палата се изпълни с хора, които издигнаха плакати с призиви за оставка. „Преди бяхме под оковите на османската империя, а днес – под тежестта на собственото си правителство“, „България е будна и няма да бяга“, „Днес ще покажем – страхът е до прага“, „Бюджетът в мрака – народът в гняв“ бяха част от плакатите, с които участниците в протеста заявиха своята позиция.

Малко след началото на демонстрацията протестиращи излязоха на пътното платно. Движението не беше спряно, но се регулираше от екипи на полицията. Протестът беше съпроводен от засилено полицейско присъствие, за да бъдат предотвратени провокации.