Граждани се събраха в пространството пред Министерски съвет на протест срещу правителството. Те скандират „Мафия“, „Оставка“. В района има засилено полицейско присъствие.

Днес, на това място има организирани два протеста – единият е организиран във Фейсбук от Гражданска инициатива „Будители“, а другият – от граждани в сайт, предназначен за протеста в понеделник и за този днес.

В началото част от участниците бяха пред сградата на президентската институция, но впоследствие се събраха с останалите пред Министерския съвет.

БТА

От Столичната община уточниха за NOVA, че не е постъпило искане за разрешение за протестни действия.

БТА