„Повече никой няма да се катери по ГЕРБ. Който иска да управляваме, ще управлява, по начина, по който хората и ние искаме. Ако не – предсрочни избори“ – това обяви Бойко Борисов във видеообръщение, публикувано във Facebook страницата на ГЕРБ-София.

„Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ и всички, разбира се, които искат България да се развива. Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера е: на първо място стоят интересите на ГЕРБ. Вкарахме България в еврозоната, вкарахме я в Шенген. Сега, ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората, това което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява“, казва Борисов.

Той е категоричен, че „повече никой няма да се катери по ГЕРБ“.

„Който иска да управляваме, ще управлява, по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори. Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва. Но това не е добре за държавата. За това, се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървим напред“, призовава лидерът на ГЕРБ.