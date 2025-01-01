Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов раздели протеста от 1 декември срещу бюджета за 2026 година на две. "Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част. Свършиха златна работа", посочи Борисов и допълни: "Полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани", посочи Борисов.

"Втората част е съвсем друга тема - всички са си дали сметка какви хора всъщност биха искали да управляват държавата. Вандалите бяха организирани и ако полицията беше действала по друг начин, щеше да се говори за пролята невинна кръв. Умишлено протестът прерасна в движение по уличките, за да се присъединят всички локали. Исканията за сваляне на правителството са на опозиция, а не на протестиращи. Кабинетът категорично не бива да подава оставка. ПП-ДБ се разграничи от нас, забравиха за сглобката", подчерта той.

Борисов се обяви категорично против оставката на вътрешния министър. "Вчера съм провел над 100 разговора. Попитах мои приятели защо са на протеста, а те питаха дали и аз съм против бюджета. След това събрах коалицията в разширен формат, заедно с премиера и финансовия министър. Благодаря на синдикати и работодатели, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се види къде са "касичките". Отново ще режем капиталови разходи, за да балансираме фискалната рамка. И във Франция имаше протест срещу бюджета, и там той помогна много", обясни лидерът на ГЕРБ.

Той коментира вота на недоверие и поисканата им оставка.

"Вчера колегите от опизицията, които някак си изведнъж решиха да се разграничават от нас, а всичко, което се случва и случи през тези години, беше по време на сглобката. Когато има техен протест, ние сме лошите, а когато те са управлявали, сме били добрите. И всички бяхме вкупом заедно. Те казват, че еврозоната е даденост, но тя е даденост, благодарение на ГЕРБ и това правителство и защото ние съумяхме да направим, така че да бъде предоговорен Планът. Вчера над 3,2 млрд. лева са дошли в България. След битката с контрабандата в Митниците и източването на ДДС, тази година НАП и Митници са събрали 8 милиарда и над 600 милиона лева повече. Заради това ли правителството да подаде оставка?!", попита реторично Борисов.

"Ако бях сам, 100 процента давах веднага. Но това ще дискредитира ГЕРБ, че не е партньор, който подписа споразумението с трите партии. Ние първо подписахме трите партии и присъединихме АПС, те се дръпнаха, правителството трябваше да падне и "ДПС-Ново начало" дойха и казаха, че ни подкрепят, за да не пада правителството. И понеже еврозоната ни беше стратегическа цел, ние изкарахме докрай. Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос, защото знаете как работят служебните правителства. Цените по магазините и във всички сектори ще отидат в небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че ние може да станем първата държава, която следващото правителство да иска да излезе от еврозоната", допълни той.

Борисов предупреди, че първите 6 месеца до 1 година от въвеждането на еврото в България ще са критични: "Ако не искаме да дискредитираме този процес, просто трябва да бъдем много единни тези, които искаме да сме в еврозоната."