Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави остро политическо условие пред коалиционните си партньори, след като правителството взе решение да предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО. Той заплаши с предсрочни избори, ако не се постигне консенсус за нова финансова рамка без излишни разходи.

Управляващите се отказват от по-високи осигуровки и данък „дивидент“, търсят 1.5 млрд. лв.

„Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори“ - такава е позицията на Борисов, обявена във Facebook страницата на партията. 

По-рано днес Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание. След заседанието премиерът Росен Желязков обяви, че правителството е готово да влезе в дебат за вот на недоверие, какъвто се заканиха да внесат от ПП-ДБ. 

ПП–ДБ внасят вот на недоверие към правителството и готви по-голям протест

„Ще бъде преразгледан въпросът, свързан с данък дивидент, както и социалните осигуровки и тяхното увеличение от 2%“, обяви премиерът.

По-късно финансовата министърка Теменужка Петкова, по време на среща със социалните партньори в лицето на работодателските организации и синдикатите, обяви, че "ефектът от мерките, които управляващото мнозинство е решило да отпаднат от новия проект на бюджета, ще създаде необходимост от намирането на близо 1,5 млрд. лв., които ще се търсят чрез намаляване на разходната част в бюджета в частта на капиталовите инвестиции, както и мерки в приходната част".

